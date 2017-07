Balance muy negativo de dos años de "Ley Mordaza"

Hoy, 1 de julio de 2017, se cumplen dos años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Con este motivo, Amnistía Internacional, el colectivo No Somos Delito y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI, entre cuyos fundadores está la Federación de Sindicatos de Periodistas) han dado a conocer distintos documentos, en los que denuncian su balance muy negativo de la aplicación de esa norma, y han llevado a cabo acciones de protesta.

El día 29, Amnistía Internacional convocó una concentración de protesta frente a la sede de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, en Madrid. Un equipo de esta organización desplegó allí una pancarta con la frase Hola @interiorgob la mordaza y la arbitrariedad de agentes de @policía violan derechos humanos #YoNoMeCallo #2añosdeMordaza.

Los manifestantes vestían camisetas negras con el dibujo de un gato en el pecho y las siglas A.C.A.B., correspondientes a la frase All cats are beautiful (Todos los gatos son bellos). Hace unos meses una joven portaba un bolso con ese mismo dibujo, esa frase y esas siglas; un policía la vio, hizo una traducción errónea como Al Cops Are Bastards (Todos los policías son unos bastardos) y fue multada por la Ley Mordaza. La sanción fue posteriormente anulada, tras el revuelo que se levantó en las redes sociales al conocer la noticia.

Amnistía Internacional también ha iniciado una recogida de firmas, con el lema Los Derechos Humanos en España llevan dos año amordazados. "Son dos años de vigencia de la Ley de Seguridad Ciudadana que han confirmado lo previsible: más poder para la policía, menos garantías para que la ciudadanía defienda sus derechos y un impacto negativo en el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, información y expresión", indica Amnistía.

La plataforma No Somos Delito -integrada por un centenar de organizaciones ciudadanas de distintos sectores-, ante el compromiso que en su día adquirieron los grupos parlamentarios de la oposición en el Congreso de derogar la Ley Mordaza cuando la composición de la Cámara lo permitiera, ha iniciado la difusión de una propuesta para una futura ley que garantice la seguridad jurídica de la ciudadanía y la protección de los Derechos Humanos. En ella se incluyen 10 principios básicos que debe contener una ley "que defienda y proteja los derechos y libertades de las personas".

Esa propuesta cuenta con el apoyo y las aportaciones de numerosos colectivos, asociaciones y organizaciones ciudadanas, entre ellas la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP). Además de la FeSP, entre la primera veintena de adhesiones están Jueces para la Democracia, Comisión Legal Sol, Greenpeace, Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), SOS Racismo y otras.

"No es de extrañar que desde que se empezó a aplicar la 'Ley Mordaza' se estén produciendo situaciones de personas denunciadas por policías, no sólo en el ámbito de las movilizaciones activistas, por motivos como no tratarlos de usted, criticar la extralimitación en sus funciones o vestir una camiseta con una leyenda reivindicativa, por poner algunos ejemplos", indica No Somos Delito en el documento. "También son alarmantes los casos de periodistas multados por esta ley, restringiendo de esta forma el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz".

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha registrado en el Congreso de los Diputados, para que sea entregado a todos los grupos parlamentarios, el balance de dos años de aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

En ese informe, la PDLI denuncia que "los datos, dados a conocer por el propio Ministerio del Interior (a través de la publicación en su web, pero sin ningún tipo de publicidad o valoración), ponen de manifiesto los excesos de esta ley y su aplicación anticonstitucional, al limitar el ejercicio de un derecho fundamental como es la libertad de información, sin ningún tipo de intervención judicial".

Esta plataforma defiende la "derogación íntegra" de la Ley Mordaza, "sin resucitar la Ley Corcuera”, porque considera innecesario aprobar una nueva Ley de Seguridad Ciudadana debido a que ya se aplican la Constitución, el Código Penal y otras normas legales que regulan todo lo referido a la seguridad de la ciudadanía, el derecho de reunión y de manifestación y la libertad de expresión e información.

Se puede firmar la propuesta de Amnistía en este enlace:https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/aniversario-mordaza-espana-jun17/?pk_campaign=mailint&pk_kwd=20170630_MordazaACTGanador

El documento conjunto íntegro puede ser consultado en este enlace: https://nosomosdelito.net/article/2017/06/26/organizaciones-y-movimientos-sociales-denuncian-dos-anos-de-aplicacion-de-la

Texto íntegro de PDLI en: http://libertadinformacion.cc/dos-anos-de-ley-mordaza-la-pdli-reclama-a-los-partidos-medidas-para-impedir-actuaciones-policiales-contra-periodistas/